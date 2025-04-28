Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США четко дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня. Это стало ответом на предложение путина о временном перемирии.
Президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня между рф и Украиной, сообщила во время брифинга 28 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет УНН.
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"Он хочет видеть постоянное прекращение огня", - сказала Ливитт.
"владимир путин сегодня утром предложил временное прекращение огня, президент (США) четко дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним
рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.
Руководитель ЦПД СНБО заявил, что объявленное путиным "перемирие" является манипуляцией, поскольку не является всеобъемлющим прекращением огня. В кремле заявили, что дадут "адекватный ответ" в случае нарушения перемирия.
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