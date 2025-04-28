$41.750.06
47.390.03
ukenru
Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня
13:08 • 1578 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
12:59 • 4780 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Эксклюзив
12:30 • 8568 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

12:00 • 8098 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
11:54 • 12046 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 60177 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 56499 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 58450 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 85559 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 138067 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
21%
759 мм
Популярные новости

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

28 апреля, 04:19 • 45234 просмотра

Индия и Пакистан четвертый день не прекращают перестрелки на границе Кашмира

28 апреля, 07:18 • 15439 просмотра

В Киеве и ряде областей распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

08:15 • 9008 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 18479 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 17738 просмотра
публикации

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится
Эксклюзив

12:59 • 4822 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

12:30 • 8598 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

11:54 • 12056 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 60184 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 163001 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Руслан Кравченко

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Великобритания

Ватикан

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

13:22 • 354 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 17901 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 18637 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 138067 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 52829 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Facebook

Instagram

Шахед-136

Сухой Су-27

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США четко дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня. Это стало ответом на предложение путина о временном перемирии.

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня между рф и Украиной, сообщила во время брифинга 28 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет УНН

Детали

"Он хочет видеть постоянное прекращение огня", - сказала Ливитт.

"владимир путин сегодня утром предложил временное прекращение огня, президент (США) четко дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним

рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

Руководитель ЦПД СНБО заявил, что объявленное путиным "перемирие" является манипуляцией, поскольку не является всеобъемлющим прекращением огня. В кремле заявили, что дадут "адекватный ответ" в случае нарушения перемирия.

российская манипуляция в информационных и военных целях: в СНБО отреагировали на новое "перемирие" путина28.04.25, 15:37 • 816 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Соединенные Штаты
Brent
$65.61
Bitcoin
$95,371.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.33
Золото
$3,305.99
Ethereum
$1,805.94