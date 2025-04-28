российская манипуляция в информационных и военных целях: в СНБО отреагировали на новое "перемирие" путина
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО заявил, что объявленное путиным "перемирие" является манипуляцией, поскольку не является всеобъемлющим прекращением огня. В кремле заявили, что дадут "адекватный ответ" в случае нарушения перемирия.
Все, что не является всеобъемлющим прекращением огня, является российской манипуляцией в информационных и военных целях. Так руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на объявленное российским диктатором путиным "перемирие" в честь 9 мая, передает УНН.
Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не является всеобъемлющим прекращением огня, является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну
Ранее
Очередное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, объявил президент россии владимир путин.
Как отмечается в объявленном кремлем "перемирии", украинская сторона "должна присоединиться к перемирию", в то же время рф утверждает, что российские военные силы "дадут адекватный и эффективный ответ" в случае нарушения украинской стороной перемирия.