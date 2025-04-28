російська маніпуляція в інформаційних та військових цілях: у РНБО відреагували на нове "перемир'я" путіна
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО заявив, що оголошене путіним "перемир'я" є маніпуляцією, адже не є всеосяжним припиненням вогню. У кремлі заявили, що дадуть "адекватну відповідь" у разі порушення перемир'я.
Все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях. Так керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на оголошене російським диктатором путіним "перемир'я" на честь 9 травня, передає УНН.
Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну
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Чергове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, оголосив президент росії володимир путін.
Як зазначається у оголошені кремлем "перемир'я", українська сторона "повинна приєднатися до перемир'я", водночас рф стверджує, що російські військові сили "дадуть адекватну й ефективну відповідь" у разі порушення українською стороною перемир'я.