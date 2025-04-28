У росії оголосили "перемир'я" на честь 9 травня: подробиці
Київ • УНН
рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.
Чергове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, оголосив президент росії володимир путін.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
РФ оголошує перемир'я з 00:00 8 травня до 00:00 в ніч на 11 травня
Як зазначається у оголошені кремлем "перемир'я", українська сторона "повинна приєднатися до перемир'я", водночас рф стверджує, що російські військові сили "дадуть адекватну й ефективну відповідь" у разі порушення українською стороною перемир'я.
Нагадаємо
росія оголосила "великоднє перемир'я", але одразу продовжила наступальні дії та обстріли, що свідчить про його порушення.
росія продовжує маніпулювати про готовність до миру, не припиняючи вогонь та атакуючи Україну дронами. В РНБО та ОП назвали заяви речника президента рф маніпуляцією.
У висловлюваннях зі сторони CША є деталі, що збігаються з позицією москви, зазначив речник кремля пєсков журналістам росЗМІ.
путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов - пєсков26.04.25, 17:09 • 4684 перегляди