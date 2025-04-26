путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов - пєсков

російський диктатор володимир путін на зустрічі із спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом "без будь-яких попередніх умов". Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Раніше помічник путіна заявив, що зустріч спецпосланця США Віткоффа та російського диктатора була конструктивною. Сторони обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між росією та Україною.

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