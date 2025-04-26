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путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов - пєсков

Київ • УНН

 • 992 перегляди

На зустрічі зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, путін підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом "без будь-яких попередніх умов".

путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов - пєсков

російський диктатор володимир путін на зустрічі із спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом  підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом "без будь-яких попередніх умов". Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Додамо

Раніше помічник путіна заявив, що зустріч спецпосланця США Віткоффа та російського диктатора була конструктивною. Сторони обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між росією та Україною.

Можливо, путін не хоче зупиняти війну? Трамп заявив, що задумався про санкції26.04.25, 16:50 • 1416 переглядiв

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