путин на встрече с Виткоффом подтвердил готовность рф к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий - песков

российский диктатор владимир путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Виткоффом подтвердил готовность рф к переговорам с Киевом "без каких-либо предварительных условий". Об этом сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

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Ранее помощник путина заявил, что встреча спецпосланника США Виткоффа и российского диктатора была конструктивной. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между россией и Украиной.

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