Может быть, путин не хочет останавливать войну? Трамп заявил, что задумался о санкциях

У российского диктатора владимира путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social и добавил, что задумался - хотет ли путин останавливать войну, передает УНН.

Детали

Трам заявил, что война в Украине - "это война Сонного Джо Байдена".

По его словам, война была проигрышной с самого начала, и "не должна была случиться, и не случилась бы, будь я президентом в то время".

Я просто пытаюсь навести порядок в беспорядке, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок. Учитывая все вышесказанное, у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто тянет меня за собой, и с ним нужно поступить по-другому, через "банковские" или "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!!! - заявил Трамп.

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