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Можливо, путін не хоче зупиняти війну? Трамп заявив, що задумався про санкції

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні - вина Байдена. Він висловив сумнів, що путін хоче зупинити війну, враховуючи нещодавні обстріли цивільних об'єктів.

Можливо, путін не хоче зупиняти війну? Трамп заявив, що задумався про санкції

У російського диктатора володимира путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів. Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну, передає УНН.

Деталі

Трам заявив, що війна в Україні - "це війна Сонного Джо Байдена".

За його словами, війна була програшною з самого початку, і "не повинна була трапитися, і не трапилася б, якби я був президентом в той час".

Я просто намагаюся навести порядок в безладі, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад. Враховуючи все вищесказане, у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах в останні кілька днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто тягне мене за собою, і з ним потрібно вчинити по-іншому, через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!!! 

- заявив Трамп.

Це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною: в ОП розкрили деталі зустрічі Зеленського та Трампа26.04.2025, 16:12 • 1696 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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