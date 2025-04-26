Можливо, путін не хоче зупиняти війну? Трамп заявив, що задумався про санкції

У російського диктатора володимира путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів. Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну, передає УНН.

Трам заявив, що війна в Україні - "це війна Сонного Джо Байдена".

За його словами, війна була програшною з самого початку, і "не повинна була трапитися, і не трапилася б, якби я був президентом в той час".

Я просто намагаюся навести порядок в безладі, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад. Враховуючи все вищесказане, у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах в останні кілька днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто тягне мене за собою, і з ним потрібно вчинити по-іншому, через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!!!