путін і Віткофф говорили про можливість відновлення прямих переговорів рф і України - ушаков

Помічник російського диктатора юрій ушаков заявив, що зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та володимира путіна мала конструктивний і вельми корисний характер та зазначив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між представниками рф та України. Про це ушаков заявив в коментарі росЗМІ, передає УНН.

Віткофф 25 квітня відвідав москву. Це його вже четвертий візит до нашої країни. Стів Віткофф був прийнятий у кремлі президентом росії володимиром путіним. Відбулася тригодинна бесіда, що мала конструктивний і вельми корисний характер. Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції росії та США не лише щодо України, а й щодо низки інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо "української кризи", йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками рф та України - сказав ушаков.

Нагадаємо

Зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом тривала понад дві години.