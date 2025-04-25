путін і Віткофф говорили про можливість відновлення прямих переговорів рф і України - ушаков
Київ • УНН
Помічник путіна заявив, що зустріч спецпосланця США Віткоффа та росыйського диктатора була конструктивною. Обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між росією та Україною.
Помічник російського диктатора юрій ушаков заявив, що зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та володимира путіна мала конструктивний і вельми корисний характер та зазначив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між представниками рф та України. Про це ушаков заявив в коментарі росЗМІ, передає УНН.
Віткофф 25 квітня відвідав москву. Це його вже четвертий візит до нашої країни. Стів Віткофф був прийнятий у кремлі президентом росії володимиром путіним. Відбулася тригодинна бесіда, що мала конструктивний і вельми корисний характер. Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції росії та США не лише щодо України, а й щодо низки інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо "української кризи", йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками рф та України
Нагадаємо
Зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом тривала понад дві години.