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путин и Виткофф говорили о возможности возобновления прямых переговоров рф и Украины - ушаков

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Помощник путина заявил, что встреча спецпосланника США Виткоффа и российского диктатора была конструктивной. Обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между россией и Украиной.

путин и Виткофф говорили о возможности возобновления прямых переговоров рф и Украины - ушаков

Помощник российского диктатора юрий ушаков заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Виткоффа и владимира путина носила конструктивный и весьма полезный характер, и отметил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между представителями рф и Украины. Об этом Ушаков заявил в комментарии росСМИ, передает УНН.

Виткофф 25 апреля посетил москву. Это его уже четвертый визит в нашу страну. Стив Виткофф был принят в Кремле президентом россии владимиром путиным. Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции россии и США не только в отношении Украины, но и по ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно "украинского кризиса", речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями рф и Украины 

- сказал Ушаков.

Напомним

Встреча российского диктатора владимира путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом длилась более двух часов.

Антонина Туманова

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