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Обговорення врегулювання війни рф проти України: у кремлі побачили "спільні позиції" у словах Трампа

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

У висловлюваннях зі сторони CША є деталі, що збігаються з позицією москви, зазначив речник кремля пєсков журналістам росЗМІ. Він додав, що переговори не можуть бути публічними.

Обговорення врегулювання війни рф проти України: у кремлі побачили "спільні позиції" у словах Трампа

У контексті переговорів про врегулювання війни росії проти України, пресс-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що "робота продовжується", та додав що у заявах США є "елементи, які збігаються" з позицією москви.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

У інтерв'ю росЗМІ пєсков заявив, що переговори росії та США щодо України не можуть бути публічними. За словами речника президента рф путіна - "робота продовжується", але зараз передчасно говорити про якісь умови майбутньої угоди - публічно, це не є можливим.

Робота не може вестися в публічному форматі, вона може вестися тільки в дискретному форматі

- заявив російський посадовець.

Висловлювання США щодо обставин, які мають стосунок до початку війни рф проти України пєсков також прокоментував (ішлося про питання вступу України в НАТО):

Є багато елементів, які дійсно збігаються з нашою позицією

- сказав пєсков.

Нагадаємо

На зустрічі зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, путін підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом "без будь-яких попередніх умов".

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