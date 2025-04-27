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Обсуждение урегулирования войны рф против Украины: в кремле увидели "общие позиции" в словах Трампа

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

В высказываниях со стороны CША есть детали, совпадающие с позицией москвы, отметил пресс-секретарь кремля песков журналистам росСМИ. Он добавил, что переговоры не могут быть публичными.

Обсуждение урегулирования войны рф против Украины: в кремле увидели "общие позиции" в словах Трампа

В контексте переговоров об урегулировании войны россии против Украины, пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что "работа продолжается", и добавил, что в заявлениях США есть "элементы, которые совпадают" с позицией москвы.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В интервью росСМИ песков заявил, что переговоры россии и США по Украине не могут быть публичными. По словам спикера президента рф путина - "работа продолжается", но сейчас преждевременно говорить о каких-либо условиях будущего соглашения - публично, это невозможно.

Работа не может вестись в публичном формате, она может вестись только в дискретном формате

- заявил российский чиновник.

Высказывания США об обстоятельствах, имеющих отношение к началу войны рф против Украины, песков также прокомментировал (речь шла о вопросе вступления Украины в НАТО):

Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией

- сказал песков.

Напомним

На встрече со спецпосланником США Стивеном Виткоффом, путин подтвердил готовность рф к переговорам с Киевом "без каких-либо предварительных условий".

Можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров: фон дер Ляйен встретилась с Зеленским26.04.25, 19:09 • 3988 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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