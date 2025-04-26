Можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров: фон дер Ляйен встретилась с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, говорили о поддержке Европы и не только, передает УНН.

... Европа всегда будет рядом с Украиной в ее стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира - сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того, по ее словам, сегодня они также обсудили шаги, "которые Украина делает, чтобы заслужить свое место в нашей семье народов".

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена

Напомним

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.