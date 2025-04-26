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Можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров: фон дер Ляйен встретилась с Зеленским

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заверила в поддержке Украины на пути к миру и обсудила с Владимиром Зеленским шаги для вступления в европейскую семью. Также упомянуто о встрече Зеленского с Трампом.

Можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров: фон дер Ляйен встретилась с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, говорили о поддержке Европы и не только, передает УНН

... Европа всегда будет рядом с Украиной в ее стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира

 - сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того, по ее словам, сегодня они также обсудили шаги, "которые Украина делает, чтобы заслужить свое место в нашей семье народов".

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена26.04.25, 17:59 • 1190 просмотров

Напомним

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европа
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