Можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров: фон дер Ляйен встретилась с Зеленским
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен заверила в поддержке Украины на пути к миру и обсудила с Владимиром Зеленским шаги для вступления в европейскую семью. Также упомянуто о встрече Зеленского с Трампом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, говорили о поддержке Европы и не только, передает УНН.
... Европа всегда будет рядом с Украиной в ее стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира
Кроме того, по ее словам, сегодня они также обсудили шаги, "которые Украина делает, чтобы заслужить свое место в нашей семье народов".
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена26.04.25, 17:59 • 1190 просмотров
Напомним
В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.