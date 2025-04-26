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Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Глава Еврокомиссии и президент США обменялись рукопожатиями на похоронах Папы Франциска и договорились о будущей встрече. Дата переговоров пока не объявлена.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились о встрече, но дата пока не объявлена, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Во время краткого обмена мнениями (на полях похорон Папы Франциска - ред.) президент фон дер Ляйен и президент Трамп договорились о встрече 

- заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь Европейской комиссии, не вдаваясь в подробности.

Председатель Европейской комиссии и президент США обменялись рукопожатиями во время похорон суверенного понтифика в субботу в Риме.

Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме26.04.2025, 15:30 • 2806 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Рим
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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