Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии и президент США обменялись рукопожатиями на похоронах Папы Франциска и договорились о будущей встрече. Дата переговоров пока не объявлена.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились о встрече, но дата пока не объявлена, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
Во время краткого обмена мнениями (на полях похорон Папы Франциска - ред.) президент фон дер Ляйен и президент Трамп договорились о встрече
Председатель Европейской комиссии и президент США обменялись рукопожатиями во время похорон суверенного понтифика в субботу в Риме.
Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме26.04.2025, 15:30 • 2806 просмотров