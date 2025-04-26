Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились о встрече, но дата пока не объявлена, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Во время краткого обмена мнениями (на полях похорон Папы Франциска - ред.) президент фон дер Ляйен и президент Трамп договорились о встрече - заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь Европейской комиссии, не вдаваясь в подробности.

Председатель Европейской комиссии и президент США обменялись рукопожатиями во время похорон суверенного понтифика в субботу в Риме.

Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме