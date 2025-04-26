Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме ​​в рамках похорон Папы Франциска. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским в Риме.

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом

Главы Франции и Украины должны были "провести частные обсуждения относительно продолжения усилий по достижению мира" после похорон Папы Франциска в Риме в субботу.

Трамп, Зеленский, Макрон и Стармер провели "позитивную" встречу на полях похорон Папы - офис президента Франции