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Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается
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Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

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Financial Times

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ТикТок

Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме в субботу днем. Встреча состоится в рамках похорон Папы Франциска.

Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме ​​в рамках похорон Папы Франциска. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским в Риме.

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Главы Франции и Украины должны были "провести частные обсуждения относительно продолжения усилий по достижению мира" после похорон Папы Франциска в Риме в субботу.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Рим
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Дональд Трамп
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Франция
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