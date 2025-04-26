Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским в Риме
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме в субботу днем. Встреча состоится в рамках похорон Папы Франциска.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме в рамках похорон Папы Франциска. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
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