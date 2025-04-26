Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленським у Римі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Римі на полях похорону Папи Франциска. Про це повідомила прес-секретар Європейської комісії Паула Піньо, передає УНН з посиланням на Le Monde.

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Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім

Глави Франції та України мали "провести приватні обговорення щодо продовження зусиль для досягнення миру" після похорону Папи Франциска в Римі в суботу.

Трамп, Зеленський, Макрон і Стармер провели "позитивну" зустріч на полях похорону Папи - офіс президента Франції