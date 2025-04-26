Трамп, Зеленський, Макрон і Стармер провели "позитивну" зустріч на полях похорону Папи - офіс президента Франції

Президент США Дональд Трамп, Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели "позитивну" зустріч на полях похорону Папи Римського Франциска, повідомив офіс французького президента в суботу, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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На запитання щодо фотографії, поширеної пресслужбою українського президента, на якій зображено чотирьох лідерів, що стоять разом у Римі, за даними Reuters, французьке президентство заявило: "Я підтверджую зустріч, яка була позитивною".

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