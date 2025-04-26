Трамп, Зеленский, Макрон и Стармер провели "позитивную" встречу на полях похорон Папы - офис президента Франции
Киев • УНН
Президенты США, Украины и Франции, а также премьер-министр Великобритании провели позитивную встречу в Риме. Разговор состоялся на полях похорон Папы Римского Франциска, сообщило французское президентство.
Президент США Дональд Трамп, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели "позитивную" встречу на полях похорон Папы Римского Франциска, сообщил офис французского президента в субботу, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
На вопрос о фотографии, распространенной пресс-службой украинского президента, на которой изображены четыре лидера, стоящие вместе в Риме, по данным Reuters, французское президентство заявило: "Я подтверждаю встречу, которая была позитивной".
"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом26.04.25, 14:19 • 4472 просмотра