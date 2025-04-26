Трамп, Зеленский, Макрон и Стармер провели "позитивную" встречу на полях похорон Папы - офис президента Франции

Президент США Дональд Трамп, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели "позитивную" встречу на полях похорон Папы Римского Франциска, сообщил офис французского президента в субботу, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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На вопрос о фотографии, распространенной пресс-службой украинского президента, на которой изображены четыре лидера, стоящие вместе в Риме, по данным Reuters, французское президентство заявило: "Я подтверждаю встречу, которая была позитивной".

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом