Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп домовилися про зустріч: дата поки не оголошена

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп домовилися про зустріч, але дата поки не оголошена, передає УНН з посиланням на Le Monde.

Під час короткого обміну думками (на полях похорону Папи Франциска - ред.) президент фон дер Ляєн і президент Трамп домовилися про зустріч - заявила Паула Піньо, прес-секретар Європейської комісії, не вдаючись у подробиці.

Голова Європейської комісії та президент США обмінялися рукостисканнями під час похорону суверенного понтифіка в суботу в Римі.

Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленським у Римі