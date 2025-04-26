Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп домовилися про зустріч: дата поки не оголошена
Київ • УНН
Голова Єврокомісії та президент США обмінялися рукостисканнями на похоронах Папи Франциска та домовилися про майбутню зустріч. Дата переговорів поки не оголошена.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп домовилися про зустріч, але дата поки не оголошена, передає УНН з посиланням на Le Monde.
Під час короткого обміну думками (на полях похорону Папи Франциска - ред.) президент фон дер Ляєн і президент Трамп домовилися про зустріч
Голова Європейської комісії та президент США обмінялися рукостисканнями під час похорону суверенного понтифіка в суботу в Римі.
Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленським у Римі26.04.2025, 15:30 • 2808 переглядiв