Можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів: фон дер Ляєн зустрілась із Зеленським

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась із Президентом України Володимиром Зеленським, говорили про підтримку Європи і не тільки, передає УНН.

... Європа завжди буде поруч з Україною у її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру