Можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів: фон дер Ляєн зустрілась із Зеленським
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн запевнила у підтримці України на шляху до миру та обговорила з Володимиром Зеленським кроки для вступу до європейської родини. Також згадано про зустріч Зеленського з Трампом.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась із Президентом України Володимиром Зеленським, говорили про підтримку Європи і не тільки, передає УНН.
... Європа завжди буде поруч з Україною у її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру
Крім того, за її словами, сьогодні вони також обговорили кроки, "які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині народів".
Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп домовилися про зустріч: дата поки не оголошена26.04.25, 17:59 • 1442 перегляди
Нагадаємо
У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це ула символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.