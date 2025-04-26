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Можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів: фон дер Ляєн зустрілась із Зеленським

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Урсула фон дер Ляєн запевнила у підтримці України на шляху до миру та обговорила з Володимиром Зеленським кроки для вступу до європейської родини. Також згадано про зустріч Зеленського з Трампом.

Можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів: фон дер Ляєн зустрілась із Зеленським

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась із Президентом України Володимиром Зеленським, говорили про підтримку Європи і не тільки, передає УНН

... Європа завжди буде поруч з Україною у її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру

 - повідомила фон дер Ляєн.

Крім того, за її словами, сьогодні вони також обговорили кроки, "які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині народів".

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп домовилися про зустріч: дата поки не оголошена26.04.25, 17:59 • 1442 перегляди

Нагадаємо

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це ула символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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