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В россии объявили "перемирие" в честь 9 мая: подробности

Киев • УНН

 • 460 просмотра

рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

В россии объявили "перемирие" в честь 9 мая: подробности

Очередное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, объявил президент россии владимир путин.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

РФ объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая

 - говорится в сообщении тасс.

Как отмечается в объявленном кремлем "перемирии", украинская сторона "должна присоединиться к перемирию", в то же время рф утверждает, что российские военные силы "дадут адекватный и эффективный ответ" в случае нарушения украинской стороной перемирия.

Напомним

россия объявила "пасхальное перемирие", но сразу продолжила наступательные действия и обстрелы, что свидетельствует о его нарушении.

россия продолжает манипулировать о готовности к миру, не прекращая огонь и атакуя Украину дронами. В СНБО и ОП назвали заявления представителя президента рф манипуляцией.

В высказываниях со стороны США есть детали, которые совпадают с позицией москвы, отметил пресс-секретарь кремля песков журналистам росСМИ.

путин на встрече с Виткоффом подтвердил готовность рф к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий - песков26.04.25, 17:09 • 4674 просмотра

Игорь Тележников

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