В россии объявили "перемирие" в честь 9 мая: подробности
Киев • УНН
рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.
Очередное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, объявил президент россии владимир путин.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
РФ объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая
Как отмечается в объявленном кремлем "перемирии", украинская сторона "должна присоединиться к перемирию", в то же время рф утверждает, что российские военные силы "дадут адекватный и эффективный ответ" в случае нарушения украинской стороной перемирия.
Напомним
россия объявила "пасхальное перемирие", но сразу продолжила наступательные действия и обстрелы, что свидетельствует о его нарушении.
россия продолжает манипулировать о готовности к миру, не прекращая огонь и атакуя Украину дронами. В СНБО и ОП назвали заявления представителя президента рф манипуляцией.
В высказываниях со стороны США есть детали, которые совпадают с позицией москвы, отметил пресс-секретарь кремля песков журналистам росСМИ.
путин на встрече с Виткоффом подтвердил готовность рф к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий - песков26.04.25, 17:09 • 4674 просмотра