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москва знову маніпулює: у РНБО та Офісі Зеленського відповіли на заяви кремля щодо перемовин

Київ • УНН

 • 4724 перегляди

росія продовжує маніпулювати про готовність до миру, не припиняючи вогонь та атакуючи Україну дронами. В РНБО та ОП назвали заяви речника президента рф маніпуляцією.

москва знову маніпулює: у РНБО та Офісі Зеленського відповіли на заяви кремля щодо перемовин

Керівництво російської федерації бреше і маніпулює, коли йдеться про припинення вогню на фронті в Україні. Про це написав в Telegram керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Коваленко зазначив, що вогонь на фронті триває, а російські "шахеди" продовжують літати в бік України. Він підкреслив, що росіяни далі зривають зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

Коли росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню, безумовне. Без цього все, що кажуть росіяни - це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше

 - заявив Коваленко.

Аналогічну заяву зробив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Він зазначив, що росіяни не припиняють вогонь на фронті і продовжують атакувати Україну "шахедами".

Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею

– написав Єрмак.

Нагадаємо

Речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія чекає від України "сигналів" щодо "готовності до прямих перемовин". За його словами, москва "наразі не бачить" з боку Києва "готовності до прямих переговорів".

Він додав, що росія "неодноразово говорила про свою готовність до мирного процесу".

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
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