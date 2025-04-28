москва знову маніпулює: у РНБО та Офісі Зеленського відповіли на заяви кремля щодо перемовин
Київ • УНН
росія продовжує маніпулювати про готовність до миру, не припиняючи вогонь та атакуючи Україну дронами. В РНБО та ОП назвали заяви речника президента рф маніпуляцією.
Керівництво російської федерації бреше і маніпулює, коли йдеться про припинення вогню на фронті в Україні. Про це написав в Telegram керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.
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Коваленко зазначив, що вогонь на фронті триває, а російські "шахеди" продовжують літати в бік України. Він підкреслив, що росіяни далі зривають зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.
Коли росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню, безумовне. Без цього все, що кажуть росіяни - це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше
Аналогічну заяву зробив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Він зазначив, що росіяни не припиняють вогонь на фронті і продовжують атакувати Україну "шахедами".
Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею
Нагадаємо
Речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія чекає від України "сигналів" щодо "готовності до прямих перемовин". За його словами, москва "наразі не бачить" з боку Києва "готовності до прямих переговорів".
Він додав, що росія "неодноразово говорила про свою готовність до мирного процесу".