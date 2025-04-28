москва чекає від України "сигналів" для прямих переговорів - російські "ЗМІ"

Речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія чекає від України "сигналів" щодо "готовності до прямих перемовин". Про це повідомляють російські Telegram-канали і "ЗМІ", передає УНН.

За словами пєскова, москва "наразі не бачить" з боку Києва "готовності до прямих переговорів". Водночас він заявив, що зусилля США щодо "виведення процесу по Україні у мирне русло" нібито продовжуються.

Речник путіна додав, що росія "неодноразово говорила про свою готовність до мирного процесу". Також пєсков відреагував на слова президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню по Україні.

Ну, були такі слова. Але триває СВО. Неодноразово вже підтверджувалася готовність російської сторони без будь-яких попередніх умов для початку переговорного процесу з Україною для того, щоб вийти у мирне русло. Це все, що я можу сказати