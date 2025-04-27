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США розглядають спільний бізнес із росією в енергетиці та металах після припинення війни - Bloomberg

Київ • УНН

 • 432 перегляди

США можуть запропонувати росії партнерство в Арктиці, нафтогазовій галузі та видобутку рідкісноземельних мінералів після досягнення мирної угоди щодо війни в Україні, яка включатиме зняття санкцій.

США розглядають спільний бізнес із росією в енергетиці та металах після припинення війни - Bloomberg

Спільні проєкти в Арктиці, нафта, газ і рідкісноземельні мінерали з російських родовищ є одними з варіантів партнерства між росією та США після досягнення мирної угоди щодо війни в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Bloomberg.

Спільні проєкти в Арктиці, а також нафта, газ і рідкісноземельні мінерали є одними з варіантів, які розглядаються в рамках партнерства, яке США запропонують як частину мирного договору

- цитує власні джерела видання.

За інформацією видання, рф підбадьорена розмовами Трампа про можливі економічні угоди, які можуть послідувати за мирною угодою між рф та Україною, яка може містити зокрема і зняття санкцій з росії, і вже складають проєкти, які можуть зацікавити американську сторону.

Ідеї ​​збирає Кирило Дмитрієв, уповноважений президента путіна з економічних відносин, який став ключовим провідником Білого дому зазначає Bloomberg.

За даними джерел, напряму ці плани наразі не обговорюються, адже спроби відновити економічні зв’язки зіткнуться з великими перешкодами, починаючи від санкцій, які все ще діють проти рф з боку США та її союзників до тривалого небажання кремля дозволити іноземним інвесторам контролювати такі стратегічні сектори, як енергетика.

Акцент на можливих бізнес-угодах, особливо в енергетичному секторі, підкреслює трансакційний підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики, - ідеться у публікації.

Якщо угоди будуть реалізовані, вони також можуть залишити американським компаніям важливу роль у постачанні газу, нафти та електроенергії з росії та України, в тому числі до Європи.

Як зазначає видання, посилаючись на свої джерела, деякі російські чиновники сподіваються, що вони зможуть налагодити економічне партнерство зі США, навіть якщо переговори про припинення бойових дій в Україні зазнають краху. Речник кремля дмитро пєсков не відповів на прохання про коментар. В офісі дмитрієва також відмовилися від коментарів.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа наполягає на угоди з Україною, яка дасть США важливу роль у проєктах з розробки українських родовищ корисних копалин та відновлення інфраструктури у країні.

Міністр фінансів США наголоcив на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною.

"Трамп любить викладати політику в орієнтирах, які він може зрозуміти як бізнес, і наразі росіяни із задоволенням погоджуються з цим", - сказала Емілі Ферріс, старший науковий співробітник відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

Додатково

США запропонували скасувати санкції проти москви в рамках мирної угоди, хоча для цього також знадобиться згода з Європейським Союзом, оскільки блок запровадив багато найжорсткіших обмежень.

Україна та Європа відхилили деякі пропозиції США щодо закінчення війни - Reuters 25.04.25, 14:31 • 2932 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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