США розглядають спільний бізнес із росією в енергетиці та металах після припинення війни - Bloomberg
Київ • УНН
США можуть запропонувати росії партнерство в Арктиці, нафтогазовій галузі та видобутку рідкісноземельних мінералів після досягнення мирної угоди щодо війни в Україні, яка включатиме зняття санкцій.
Спільні проєкти в Арктиці, нафта, газ і рідкісноземельні мінерали з російських родовищ є одними з варіантів партнерства між росією та США після досягнення мирної угоди щодо війни в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Bloomberg.
Спільні проєкти в Арктиці, а також нафта, газ і рідкісноземельні мінерали є одними з варіантів, які розглядаються в рамках партнерства, яке США запропонують як частину мирного договору
За інформацією видання, рф підбадьорена розмовами Трампа про можливі економічні угоди, які можуть послідувати за мирною угодою між рф та Україною, яка може містити зокрема і зняття санкцій з росії, і вже складають проєкти, які можуть зацікавити американську сторону.
Ідеї збирає Кирило Дмитрієв, уповноважений президента путіна з економічних відносин, який став ключовим провідником Білого дому зазначає Bloomberg.
За даними джерел, напряму ці плани наразі не обговорюються, адже спроби відновити економічні зв’язки зіткнуться з великими перешкодами, починаючи від санкцій, які все ще діють проти рф з боку США та її союзників до тривалого небажання кремля дозволити іноземним інвесторам контролювати такі стратегічні сектори, як енергетика.
Акцент на можливих бізнес-угодах, особливо в енергетичному секторі, підкреслює трансакційний підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики, - ідеться у публікації.
Якщо угоди будуть реалізовані, вони також можуть залишити американським компаніям важливу роль у постачанні газу, нафти та електроенергії з росії та України, в тому числі до Європи.
Як зазначає видання, посилаючись на свої джерела, деякі російські чиновники сподіваються, що вони зможуть налагодити економічне партнерство зі США, навіть якщо переговори про припинення бойових дій в Україні зазнають краху. Речник кремля дмитро пєсков не відповів на прохання про коментар. В офісі дмитрієва також відмовилися від коментарів.
Нагадаємо
Адміністрація Трампа наполягає на угоди з Україною, яка дасть США важливу роль у проєктах з розробки українських родовищ корисних копалин та відновлення інфраструктури у країні.
Міністр фінансів США наголоcив на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною.
"Трамп любить викладати політику в орієнтирах, які він може зрозуміти як бізнес, і наразі росіяни із задоволенням погоджуються з цим", - сказала Емілі Ферріс, старший науковий співробітник відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.
Додатково
США запропонували скасувати санкції проти москви в рамках мирної угоди, хоча для цього також знадобиться згода з Європейським Союзом, оскільки блок запровадив багато найжорсткіших обмежень.
Україна та Європа відхилили деякі пропозиції США щодо закінчення війни - Reuters 25.04.25, 14:31 • 2932 перегляди