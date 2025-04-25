Україна та Європа відхилили деякі пропозиції США щодо закінчення війни - Reuters

Українські та європейські посадовці цього тижня виступили проти деяких пропозицій США щодо припинення війни росії проти України, висунувши власні контрпропозиції щодо таких питань, як території та санкції, згідно з повними текстами документів, які отримало агентство Reuters, пише УНН.

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Як зазначає видання, ці пропозицій є результатом перемовин між представниками США, Європи та України, що відбулися в Парижі 17 квітня та в Лондоні 23 квітня. Вони дають уявлення про внутрішню кухню "шатл-дипломатії", яка триває в міру того, як президент США Дональд Трамп намагається якнайшвидше завершити війну.

Основні розбіжності в обох документах стосуються порядку вирішення питань щодо територій, зняття санкцій з росії, гарантій безпеки та розміру української армії.

Хоча деякі розбіжності вже висвітлювали джерела, близькі до перемовин, документи, які отримало Reuters, вперше чітко і докладно описують ці відмінності.

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Перший документ містить пропозиції, які спеціальний представник Трампа Стів Віткофф передав європейським посадовцям у Парижі, а ті, у свою чергу, передали їх українській стороні, за словами джерел, обізнаних із перебігом переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо описав ці пропозиції як "широкі рамки", які допоможуть виявити відмінності між сторонами.

Другий документ з’явився через тиждень після перемовин між українськими та європейськими посадовцями в Лондоні, і, за словами джерел, його вже передано американській стороні.

Президент Володимир Зеленський у четвер заявив, що, на його думку, документ із пропозиціями, який виник після перемовин у Лондоні в середу, вже перебуває на столі Трампа.

Ця дипломатична ініціатива є найсерйознішою спробою зупинити бойові дії з перших місяців вторгнення росії в лютому 2022 року. Зараз російські війська контролюють майже п’яту частину території України.

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Щодо територій, пропозиції Віткоффа передбачають юридичне визнання США контролю росії над Кримом, українським півостровом, який москва захопила й анексувала у 2014 році, а також фактичне визнання контролю росії над частинами південних і східних регіонів України.

На противагу цьому, європейсько-український документ відкладає детальне обговорення питання територій до моменту укладення перемир’я, і не містить жодної згадки про визнання контролю росії над будь-якою частиною української території.

Щодо довгострокової безпеки України, документ Віткоффа передбачає, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки" від європейських та інших дружніх країн. При цьому не надаються додаткові деталі, але зазначається, що Київ не буде прагнути вступити до НАТО.

Конкурентний документ більш конкретний: у ньому зазначено, що не буде жодних обмежень на українські збройні сили й союзники України зможуть розміщувати свої війська на її території — пункт, який, ймовірно, викличе невдоволення москви.

Також пропонується надати Україні надійні гарантії безпеки, включно зі Сполученими Штатами, в рамках "угоди, подібної до статті 5" — посилання на принцип колективної оборони НАТО.

Щодо економічних заходів, пропозиції Віткоффа передбачають, що санкції, накладені на росію після анексії Криму у 2014 році, будуть скасовані в рамках обговорюваної угоди.

Натомість контрпропозиції передбачають "поступове пом’якшення санкцій після досягнення сталого миру", з можливістю повторного їх введення у випадку порушення росією умов угоди.

Крім того, європейсько-український документ пропонує, щоб Україна отримала фінансову компенсацію за збитки, завдані війною, за рахунок російських активів за кордоном, які наразі заморожені. У документі Віткоффа лише згадується про фінансову компенсацію Україні, але джерело коштів не вказано.

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