Рубіо заперечує, що США вимагають від України відмови від Криму - Сікорський

Державний секретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Штати вимагають від України відмов від незаконно анексованого Криму. Він заявив, що можливі умови переговорного процесу про мир відрізняються від того, що зараз поширюється в інфопросторі. Про це він сказав у розмові з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, повідомляє УНН з посиланням на видання Gazeta Wyborcza.

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За словами Сікорського, найважливішим питанням у його розмові з держсекретарем США були переговори щодо миру в Україні. Рубіо поскаржився на "певний стан напруженості між Україною та Сполученими Штатами щодо умов можливого миру".

Можу повідомити, бо це фактично служитиме справі, що держсекретар спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагають від України юридичної відмови від Криму. Це важливий сигнал. Ба більше, він заявив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість - розповів очільник польського МЗС.

Він також зазначив, що перш ніж припинити воєнні дії, держави зазвичай хочуть знати, яким буде кінцевий результат.

І є проблема та емоції, бо Сполучені Штати мають свою внутрішню політику, а Україна має свою. Зрештою, і росія також - пояснив Сікорський.

Нагадаємо

Делегація України на переговорах, що відбулися в Лондоні 23 квітня, передала США свої пропозиції про завершення російсько-української війни. У пакеті ключових вимог до мирного плану - неприпустимість спроб до примусу чи капітуляції, а також нагадування про важливість гарантій безпеки для України.