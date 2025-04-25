Рубио отрицает, что США требуют от Украины отказа от Крыма - Сикорский

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Штаты требуют от Украины отказа от незаконно аннексированного Крыма. Он заявил, что возможные условия переговорного процесса о мире отличаются от того, что сейчас распространяется в инфопространстве. Об этом он сказал в разговоре с главой МИД Польши Радославом Сикорским, сообщает УНН со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

Детали

По словам Сикорского, важнейшим вопросом в его разговоре с госсекретарем США были переговоры по миру в Украине. Рубио пожаловался на "определенное состояние напряженности между Украиной и Соединенными Штатами относительно условий возможного мира".

Могу сообщить, потому что это фактически послужит делу, что госсекретарь опроверг сообщение СМИ о том, что Соединенные Штаты требуют от Украины юридического отказа от Крыма. Это важный сигнал. Более того, он заявил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность - рассказал глава польского МИД.

Он также отметил, что прежде чем прекратить военные действия, государства обычно хотят знать, каким будет конечный результат.

И есть проблема и эмоции, потому что у Соединенных Штатов есть своя внутренняя политика, а у Украины есть своя. В конце концов, и у России тоже - пояснил Сикорский.

Напомним

Делегация Украины на переговорах, состоявшихся в Лондоне 23 апреля, передала США свои предложения об окончании российско-украинской войны. В пакете ключевых требований к мирному плану - недопустимость попыток к принуждению или капитуляции, а также напоминание о важности гарантий безопасности для Украины.