Рубио отрицает, что США требуют от Украины отказа от Крыма - Сикорский

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях
Эксклюзив
11:13 • 3724 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

10:48 • 7834 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

09:10 • 17644 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
07:40 • 25650 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

05:56 • 56920 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 51939 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 88110 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 84426 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 96133 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 180666 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярные новости

В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

25 апреля, 02:50 • 41941 просмотра

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

25 апреля, 04:58 • 37451 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 29692 просмотра

Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ

07:41 • 10060 просмотра

Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 просмотра
публикации

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

05:56 • 56929 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 118178 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 284638 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 174578 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 222840 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 29858 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 35135 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 42740 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 74402 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 103785 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Рубио отрицает, что США требуют от Украины отказа от Крыма - Сикорский

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Госсекретарь США опроверг сообщения СМИ о требованиях к Украине относительно отказа от Крыма. Он подчеркнул, что Украина имеет право развивать армию и оборонную промышленность.

Рубио отрицает, что США требуют от Украины отказа от Крыма - Сикорский
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Штаты требуют от Украины отказа от незаконно аннексированного Крыма. Он заявил, что возможные условия переговорного процесса о мире отличаются от того, что сейчас распространяется в инфопространстве. Об этом он сказал в разговоре с главой МИД Польши Радославом Сикорским, сообщает УНН со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

Детали

По словам Сикорского, важнейшим вопросом в его разговоре с госсекретарем США были переговоры по миру в Украине. Рубио пожаловался на "определенное состояние напряженности между Украиной и Соединенными Штатами относительно условий возможного мира".

Могу сообщить, потому что это фактически послужит делу, что госсекретарь опроверг сообщение СМИ о том, что Соединенные Штаты требуют от Украины юридического отказа от Крыма. Это важный сигнал. Более того, он заявил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность

 - рассказал глава польского МИД.

Он также отметил, что прежде чем прекратить военные действия, государства обычно хотят знать, каким будет конечный результат.

И есть проблема и эмоции, потому что у Соединенных Штатов есть своя внутренняя политика, а у Украины есть своя. В конце концов, и у России тоже

 - пояснил Сикорский.

Напомним

Делегация Украины на переговорах, состоявшихся в Лондоне 23 апреля, передала США свои предложения об окончании российско-украинской войны. В пакете ключевых требований к мирному плану - недопустимость попыток к принуждению или капитуляции, а также напоминание о важности гарантий безопасности для Украины.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Марко Рубио
Радослав Сикорский
Соединенные Штаты
Украина
Лондон
Польша
Brent
$65.61
Bitcoin
$93,632.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,308.40
Ethereum
$1,771.67