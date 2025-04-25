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Ні спробам примусу до капітуляції: Україна передала США 5 вимог до мирного плану Трампа - The Telegraph

Київ • УНН

 • 5392 перегляди

Українська делегація передала США 5 ключових вимог до мирного плану, наголошуючи на неприпустимості капітуляції та важливості міжнародного права. Також важливі гарантії безпеки для України.

Ні спробам примусу до капітуляції: Україна передала США 5 вимог до мирного плану Трампа - The Telegraph

Делегація України на переговорах, що відбулися в Лондоні 23 квітня, передала США свої пропозиції про завершення російсько-української війни. 

Про це передає УНН із посиланням на The Telegraph.

Деталі

Британська газета The Telegraph у своїй публікації пише, що на перемовинах у Лондоні делегація України передала п’ять ключових вимог до мирного плану США. 

  • Перші два пункти

    Звертається увага на те, що мирна угода має "ґрунтуватися на міжнародному праві, а не капітуляції". При цьому є особливе застереженням на прикладі припущень щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

    У якості ціни за майбутню мирну угоду пропонується затвердити "гарантії безпеки". Це має бути враховано, якщо мирна угода передбачатиме, що на виключно тимчасовій основі може відбутися передача української території росії.

    • Третій пункт

      Наполягання на поверненні контролю над переговорами Україні.

      • Четвертий пункт

        Попередження як для США, так і для НАТО про те, що надання росії контролю над Кримом дозволяє їй загрожувати не лише атаками на Україну, але чорноморським союзникам. Ідеться про Туреччину, Румунію та Болгарію.

        • П'ятий пункт

          Останній пукнт правок чітко вказує на те, що росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил України або оборонної промислової бази, передає британське видання.

          Нагадаємо

          Британія наполягає, що Україна має право голосу щодо умов мирної угоди з росією, включно з питанням Криму. Прем'єр-мінстр Британії Кір Стармер також вважає, що припинення вогню в Україні до літа поточного року може відбутися.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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