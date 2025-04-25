Нет попыткам принуждения к капитуляции: Украина передала США 5 требований к мирному плану Трампа - The Telegraph

Делегация Украины на переговорах, состоявшихся в Лондоне 23 апреля, передала США свои предложения о завершении российско-украинской войны.

Об этом передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Британская газета The Telegraph в своей публикации пишет, что на переговорах в Лондоне делегация Украины передала пять ключевых требований к мирному плану США.

Первые два пункта

Обращается внимание на то, что мирное соглашение должно "основываться на международном праве, а не капитуляции". При этом есть особое предостережение на примере предположений о возможном вторжении Китая на Тайвань.

В качестве цены за будущее мирное соглашение предлагается утвердить "гарантии безопасности". Это должно быть учтено, если мирное соглашение будет предусматривать, что на исключительно временной основе может произойти передача украинской территории россии.

Третий пункт

Настаивание на возвращении контроля над переговорами Украине.

Четвертый пункт

Предупреждение как для США, так и для НАТО о том, что предоставление россии контроля над Крымом позволяет ей угрожать не только атаками на Украину, но и черноморским союзникам. Речь идет о Турции, Румынии и Болгарии.

Пятый пункт

Последний пункт правок четко указывает на то, что россии нельзя позволить использовать соглашение для ограничения численности вооруженных сил Украины или оборонной промышленной базы, передает британское издание.

Напомним

Британия настаивает, что Украина имеет право голоса относительно условий мирного соглашения с россией, включая вопрос Крыма. Премьер-минстр Британии Кир Стармер также считает, что прекращение огня в Украине до лета текущего года может состояться.