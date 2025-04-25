Україна визначатиме умови миру з рф, включно з питанням Криму – Стармер

Британський прем'єр переконаний, що Москві слід ухвалювати рішення про "беззастережне припинення вогню", а Україна має право голосу щодо ключових деталей можливої угоди з урегулювання російської агресії, включно з рішенням щодо Криму.

Передає УНН із посиланням на Telegraph.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не підтримує "будь-який вид" врегулювання російсько-української війни, в якому окупований Росією Крим може бути визнаний російським. Україні має бути дозволено визначати умови будь-якої мирної угоди, вважає політик.

Про це глава уряду Британії заявив на борту флагманського авіаносця Королівського флоту, інтерв'ю The Telegraph. Стармер також додав: "Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - не інші люди мають вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів для цього беззастережного припинення вогню.

Британський політик продовжує наполягати, о важливості гарантій безпеки США для "коаліції охочих", у рамках якої західні війська базуватимуться на Україні. Минулої доби стало відомо, що для України, замість багатотисячних бойових сил, Британія підтримує місію військових інструкторів.

Інтенсивні переговори щодо потенційної угоди врегулювання російсько-української війни тривають, західні союзники лобіюють зміни у попередні формулювання, які фігурують у планах США.

Виданню The Telegraph повідомило про подробиці позицій України: за даними видання ідеться про 5 пунктів, на яких наголошує Київ. При цьому злишаються розбіжності з планом США, який складається з семи пунктів та з'явився цього тижня.



У центрі вимог - наполягання на тому, щоб Крим - українська земля, анексована силами путіна в 2014 році - не був офіційно визнаний російським.

Також Стармер висловив сподівання, що припинення вогню може бути оголошене до літа та повторив свій заклик до США надати гарантії безпеки британським та іншим західним військам, розміщеним в Україні.

Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому. Вони робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову - заявив політик.

Нагадаємо

США пропонують Україні визнати Крим російським та дозволити окупацію частини територій в обмін на гарантії безпеки від європейських країн. Трамп прагне швидкого припинення вогню та розвитку відносин з росією.