США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW

Сполучені Штати Америки "раптово і суттєво" змінили стратегію щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики нагадують, що нещодавно Україні було запропоновано план, згідно з яким США визнають Крим частиною росії та дозволять російським військам "продовжувати окупацію значних частин південної та східної України".

Ця пропозиція дає Україні "надійну гарантію безпеки" за участю групи європейських держав і, можливо, неєвропейських держав, але в документі не міститься подробиць про те, як працюватиме ця "миротворча операція" і про те, якою буде участь у ній США - пишуть автори.

На їхній погляд, пропозиція США свідчить про те, що адміністрація Трампа прагне одночасно досягти повного припинення вогню в Україні, "укласти мирне врегулювання для припинення війни та розвивати американсько-російські економічні відносини", що різко контрастує із "розкладом подій, до яких адміністрація закликала останніми тижнями".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи пропонує Білий дім визнавати Крим російським в контексті укладення мирної угоди між Україною та рф. За словами Трампа, він прагне, щоб війна росії проти України "просто" закінчилася.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

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