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США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

США предлагают Украине признать Крым российским и разрешить оккупацию части территорий в обмен на гарантии безопасности от европейских стран. Трамп стремится к быстрому прекращению огня и развитию отношений с россией.

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

Соединенные Штаты Америки "внезапно и существенно" изменили стратегию по прекращению войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики напоминают, что недавно Украине был предложен план, согласно которому США признают Крым частью россии и позволят российским войскам "продолжать оккупацию значительных частей южной и восточной Украины".

Это предложение дает Украине "надежную гарантию безопасности" с участием группы европейских государств и, возможно, неевропейских государств, но в документе не содержится подробностей о том, как будет работать эта "миротворческая операция" и о том, каким будет участие в ней США

- пишут авторы.

На их взгляд, предложение США свидетельствует о том, что администрация Трампа стремится одновременно достичь полного прекращения огня в Украине, "заключить мирное урегулирование для прекращения войны и развивать американско-российские экономические отношения", что резко контрастирует с "расписанием событий, к которым администрация призывала в последние недели".

Напомним

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и рф. По словам Трампа, он хочет, чтобы война россии против Украины "просто" закончилась.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.

Сибига о встрече в Лондоне с партнерами: подтвердили приверженность Киева мирным усилиям при лидерстве Трампа23.04.25, 21:20 • 2542 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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