США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW
Киев • УНН
США предлагают Украине признать Крым российским и разрешить оккупацию части территорий в обмен на гарантии безопасности от европейских стран. Трамп стремится к быстрому прекращению огня и развитию отношений с россией.
Соединенные Штаты Америки "внезапно и существенно" изменили стратегию по прекращению войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики напоминают, что недавно Украине был предложен план, согласно которому США признают Крым частью россии и позволят российским войскам "продолжать оккупацию значительных частей южной и восточной Украины".
Это предложение дает Украине "надежную гарантию безопасности" с участием группы европейских государств и, возможно, неевропейских государств, но в документе не содержится подробностей о том, как будет работать эта "миротворческая операция" и о том, каким будет участие в ней США
На их взгляд, предложение США свидетельствует о том, что администрация Трампа стремится одновременно достичь полного прекращения огня в Украине, "заключить мирное урегулирование для прекращения войны и развивать американско-российские экономические отношения", что резко контрастирует с "расписанием событий, к которым администрация призывала в последние недели".
Напомним
Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и рф. По словам Трампа, он хочет, чтобы война россии против Украины "просто" закончилась.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.
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