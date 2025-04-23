Сибига о встрече в Лондоне с партнерами: подтвердили приверженность Киева мирным усилиям при лидерстве Трампа
Киев • УНН
Украинская делегация в Лондоне подтвердила приверженность мирным усилиям при лидерстве Трампа. Украина стремится к прекращению войны и готова ко всеобъемлющему миру.
Украинская делегация во время встречи в Лондоне с коллегами из Великобритании, Германии, Франции подтвердила приверженность Киева мирным усилиям под руководством президента США Дональда Трампа и свою готовность двигаться вперед к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.
Глава МИД рассказал об итогах переговоров украинской делегации в Лондоне с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и США.
Вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым мы провели день активной дипломатической работы в Лондоне
Он отметил, что украинская делегация имела три важных встречи: двустороннюю с министрами иностранных дел и обороны Великобритании Дэвидом Ламми и Джоном Хили, многостороннюю с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики Великобритании Джонатаном Пауэллом, Франции Эммануэлем Бонном и Германии Йенсом Плётнером, а также встречу со специальным представителем США генералом Китом Келлогом.
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Наша встреча с британскими коллегами была посвящена пути к миру и реализации 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией, которое наши лидеры заключили в этом году. Мы благодарны нашим британским друзьям за их непоколебимую поддержку. Мы также провели содержательную беседу с представителями Великобритании, Франции и Германии, в развитие наших предыдущих дипломатических усилий в Париже. Мы подтвердили приверженность Украины мирным усилиям под руководством Президента США Дональда Трампа и нашу готовность двигаться вперед к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Мы продолжим наш регулярный диалог
Дипломат выразил благодарность своему коллеге Дэвиду Ламми и Соединенному Королевству за гостеприимство и лидерство.
Сегодняшние встречи помогли скоординировать позиции и подтвердить нашу решительную приверженность длительному миру и безопасности не только в Украине, но и во всей Европе и трансатлантическом пространстве
Кроме того, он рассказал о встрече с Келлогом.
Во время встречи со специальным представителем США генералом Китом Келлогом мы имели конструктивный обмен мнениями относительно пути к миру. Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели
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