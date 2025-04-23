Великобритания заявила, что "Украине самой решать свое будущее" после ультиматума Вэнса

Великобритания подчеркнула, что "Украине самой решать свое будущее" после ультиматума вице-президента США Джей Ди Вэнса, что США "выйдут" из переговоров, если мирное соглашение с россией не будет согласовано, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

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"В конце концов, Украине должно быть самой решать свое будущее. Мы никогда не уйдем от Украины", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Переговоры между американскими, украинскими и европейскими топ-дипломатами по прекращению войны россии в Украине сорвались в среду, на фоне того, как Рубио внезапно отменил поездку в Лондон, и уровень переговоров был снижен.

Понижение уровня в переговорах происходит в критический момент, лишь через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из них, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по соглашению. Трамп усилил давление в воскресенье, когда сказал, что надеется, что москва и Киев на этой неделе достигнут соглашения о прекращении трехлетней войны.

Европейский чиновник сказал, что Рубио выразил обеспокоенность британцам, которые должны были принимать переговоры, что "Украина может вернуться к своим самым жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв в переговорах".

Между тем, некоторые предложения Вашингтона, по сообщениям, были неприемлемы для европейских стран и Киева, оставив стороны разделенными, но все еще оптимистично настроенными на достижение компромисса.