В офисе Стармера отреагировали на решение Рубио не участвовать в мирных переговорах в Лондоне

Великобритания остается "абсолютно приверженой" обеспечению "справедливого и длительного мира в Украине", заявили на Даунинг-стрит, в офисе британского премьер-министра, после того, как государственный секретарь США Марко Рубио отказался от переговоров в Лондоне в среду, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Отвечая на вопрос, был ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер разочарован этим решением, официальный представитель британского премьера сказал: "Сегодня состоятся содержательные технические встречи с европейскими, американскими и украинскими официальными лицами относительно того, как остановить боевые действия и положить конец незаконному вторжению путина".

Пресс-секретарь Стармера сказал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми вчера "провел продуктивный разговор с Рубио, который подтвердил, что США с нетерпением ждут содержательные и позитивные технические встречи сегодня в Лондоне".

"Как вы знаете, мы остаемся абсолютно преданными обеспечению справедливого и длительного мира в Украине, и эти сегодняшние переговоры являются важной частью этого", - сказал пресс-секретарь Стармера.

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