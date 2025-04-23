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В офісі Стармера відреагували на рішення Рубіо не брати участі у мирних переговорах у Лондоні

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Велика Британія запевнила у своїй підтримці Україні та повідомила про технічні зустрічі з США та європейськими партнерами. Обговорювались шляхи зупинення бойових дій.

В офісі Стармера відреагували на рішення Рубіо не брати участі у мирних переговорах у Лондоні

Велика Британія залишається "абсолютно відданою" забезпеченню "справедливого та тривалого миру в Україні", заявили на Даунінг-стріт, в офісі британського прем'єр-міністра, після того, як державний секретар США Марко Рубіо відмовився від переговорів у Лондоні в середу, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розчарований цим рішенням, офіційний речник британського прем’єра сказав: "Сьогодні відбудуться змістовні технічні зустрічі з європейськими, американськими та українськими офіційними особами щодо того, як зупинити бойові дії та покласти край незаконному вторгненню путіна".

Прессекретар Стармера сказав, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі вчора "провів продуктивну розмову з Рубіо, який підтвердив, що США з нетерпінням чекають на змістовні та позитивні технічні зустрічі сьогодні в Лондоні".

"Як ви знаєте, ми залишаємось абсолютно відданими забезпеченню справедливого та тривалого миру в Україні, і ці сьогоднішні переговори є важливою частиною цього", - сказав прессекретар Стармера.

Українська делегація розпочала першу зустріч в Лондоні: обговорить з Британією шляхи зміцнення України та гарантування миру23.04.25, 12:29 • 5526 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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