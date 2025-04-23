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Українська делегація розпочала першу зустріч в Лондоні: обговорить з Британією шляхи зміцнення України та гарантування миру

Київ • УНН

 • 3372 перегляди

У Лондоні стартувала зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Великої Британії. Обговорюються шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру.

Українська делегація розпочала першу зустріч в Лондоні: обговорить з Британією шляхи зміцнення України та гарантування миру

У Лондоні, куди прибула українська делегація для мирних переговорів, розпочалася перша зустріч - на рівні міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британі, повідомили у МЗС України у середу, пише УНН.

Андрій Сибіга та Рустем Умеров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі

- повідомили у МЗС у соцмережах.

Голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що "прибув до Лондона разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи".

"Наша перша зустріч у Лондоні - на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", - написав голова МЗС.

Делегація України прибула в Лондон: Єрмак обіцяє "попри все" працювати заради миру, у фокусі - способи досягнення припинення вогню23.04.25, 11:19 • 5814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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