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Украинская делегация начала первую встречу в Лондоне: обсудит с Британией пути укрепления Украины и гарантирования мира

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

В Лондоне стартовала встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Обсуждаются пути укрепления Украины и гарантирования долгосрочного мира.

Украинская делегация начала первую встречу в Лондоне: обсудит с Британией пути укрепления Украины и гарантирования мира

В Лондоне, куда прибыла украинская делегация для мирных переговоров, началась первая встреча - на уровне министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании, сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.

Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Хили

- сообщили в МИД в соцсетях.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что "прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым для дня встреч с нашими партнерами и работы над достижением справедливого и длительного мира для Украины и всей Европы".

"Наша первая встреча в Лондоне - на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Ламми и Джоном Хили. Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и гарантирования долгосрочного мира и безопасности", - написал глава МИД.

Делегация Украины прибыла в Лондон: Ермак обещает "несмотря ни на что" работать ради мира, в фокусе - способы достижения прекращения огня23.04.25, 11:19 • 5268 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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