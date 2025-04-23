Переговори у Лондоні: Reuters дізналося, що пояснив Рубіо та яка позиція європейців щодо пропозицій США

Державний секретар США Марко Рубіо, який скасував поїздку до Лондона на мирні переговори щодо війни рф проти України, висловив британській приймаючій стороні побоювання, що Україна може повернутися до своїх "найжорсткіших позицій", що зробить неможливим будь-який прорив на переговорах, тим часом деякі пропозиції Вашингтона були неприйнятними для деяких країн, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

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Переговори між американськими, українськими та європейськими офіційними особами щодо припинення війни росії в Україні зазнали зриву у середу, на тлі того, як Рубіо раптово скасував поїздку до Лондона, і рівень переговорів було знижено.

Відсутність Рубіо, як вказано, призвела до скасування ширшої зустрічі міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції та Німеччини, хоча переговори тривали на нижчому рівні. Сполучені Штати тепер представлятиме спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог.

Пониження рівня в переговорах відбувається в критичний момент, лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон може вийти з них, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу по угоді. Трамп посилив тиск у неділю, коли сказав, що сподівається, що москва та Київ цього тижня досягнуть угоди щодо припинення трирічної війни.

Європейський чиновник сказав, що Рубіо висловив занепокоєння британцям, які мали приймати переговори, що "Україна може повернутися до своїх найжорсткіших позицій, що унеможливить будь-який прорив у переговорах".

Зустріч відбулася після аналогічного раунду в Парижі минулого тижня, де американські, українські та європейські чиновники обговорювали шляхи просування вперед і звуження позицій.

За словами трьох дипломатів, знайомих з переговорами, під час цих переговорів спеціальний представник Трампа Стів Віткофф представив учасникам "документ із викладом пропозицій, які вимагатимуть від України, зокрема, а також росії, піти на поступки".

"Дипломати не дійшли згоди щодо того, чи є позиційний документ твердою позицією США чи відправною точкою для роботи з Україною та її британськими, французькими та німецькими союзниками для формулювання спільної позиції перед тим, як передати її росії", - пише видання.

Деякі з пропозицій Вашингтона були неприйнятними для європейських країн і Києва, залишивши сторони розділеними, але все ще оптимістично налаштованими щодо досягнення компромісу - з посиланням на численні джерела повідомляє видання.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у вівторок, що європейці детально виклали Сполученим Штатам, які, на їхню думку, аспекти потенційної мирної угоди між Україною та росією не підлягають обговоренню.

Минулого тижня Рубіо сказав, що американська структура, яку він і Віткофф запропонували в Парижі, "отримала обнадійливий прийом".

Однак джерела повідомили, що "серед пропозицій США було визнання незаконної анексії Криму росією, крок, який був би неможливий для Європи та України". "Україна та європейці також мають визнати реальність контролю росії над рештою 20% території України. Окрім того, членство України в НАТО буде виключено, а США почнуть скасовувати санкції з росії", - вказує видання.

За словами дипломатів, метою переговорів у Лондоні було "подолання розбіжностей і пошук напрямків, які могли б задовольнити москву, і почати серйозні переговори".

За словами дипломатів, оккрім Криму залишаються інші ключові питання - "камені спотикання", включаючи бажання росії скасувати санкції ЄС проти неї до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа.

рф прагне змусити США скасувати авіаційні санкції у межах угоди про припинення вогню, але наштовхується на опір ЄС - Politico

Вашингтон запропонував минулого тижня створити нейтральну зону на Запорізькій АЕС на окупованій росією території України, повідомили європейські дипломати. Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що готовий співпрацювати з США для перезапуску станції.

Деякі ідеї Вашингтона, ймовірно, також не сподобаються москві, пише видання. Двоє дипломатів заявили, що "США не наполягають на вимогах росії щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України".

Віткофф не брав участі в лондонських переговорах. Але в межах паралельного дипломатичного треку Вашингтона з москвою він зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним цього тижня в росії, повідомили в Білому домі.

Доповнення

Після вступу на посаду в січні Трамп різко змінив зовнішню політику США, підштовхнувши Україну до згоди на припинення вогню, одночасно послабивши багато заходів, які адміністрація Байдена вжила, щоб покарати росію за її повномасштабне вторгнення в 2022 році, зазначає Reuters.

Президент США неодноразово заявляв, що хоче добитися припинення вогню в Україні до травня, стверджуючи, що США повинні припинити війну.