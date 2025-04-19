рф прагне змусити США скасувати авіаційні санкції у межах угоди про припинення вогню, але наштовхується на опір ЄС - Politico

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 54715 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 77944 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 78854 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 84012 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 118053 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 95327 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 165030 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54352 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 142535 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 86823 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+22°
4.2м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Китай і росія становлять спільну загрозу для світу - Прем'єр-міністр Канади

19 квітня, 01:13 • 8324 перегляди

"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

19 квітня, 03:22 • 13406 перегляди

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

19 квітня, 03:41 • 6592 перегляди

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

19 квітня, 04:13 • 10913 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 11906 перегляди
Публікації

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

08:45 • 4574 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 11940 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 54713 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 96938 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 151818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Стів Віткофф

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 21263 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 23788 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 25430 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 59334 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 71756 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Шахед-136

Twitter

F-16 Fighting Falcon

рф прагне змусити США скасувати авіаційні санкції у межах угоди про припинення вогню, але наштовхується на опір ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

росія лобіює відновлення прямих авіарейсів до США в межах угоди про припинення вогню, пов'язуючи це зі зняттям санкцій з "Аерофлоту". Євросоюз категорично проти відкриття свого неба через санкції, проблеми безпеки та "вкрадені" літаки, що робить польоти до США без прольоту над ЄС вкрай складними.

рф прагне змусити США скасувати авіаційні санкції у межах угоди про припинення вогню, але наштовхується на опір ЄС - Politico

москва лобіює відкриття США свого неба для російських авіакомпаній у межах угоди про припинення вогню з Україною. Але в цій схемі є велика проблема - ЄС не зацікавлений, і без Європи "на борту" російським перевізникам нелегко буде літати до США, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"По-перше, санкції ЄС проти росії стоять твердо, що включає заборону на польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі ЄС", - заявив представник Європейської комісії, який говорив на умовах анонімності.

Окрім політичних рішень щодо санкцій представник ЄС також вказав на "серйозні безпекові проблеми", пов'язані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки "невідомо, чи підтримувалися російські авіаперевізники та служби повітряного руху належним чином протягом останніх трьох років, що ставить під серйозне питання льотну придатність".

З практичної точки зору, як вказано, відкриття європейського неба для російських авіакомпаній, таких як національний перевізник "Аерофлот", також поклало б величезне навантаження на Агентство з безпеки польотів ЄС (EASA).

Крім проблем безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, ніколи більше не зможуть приземлитися в Європі, оскільки вони насправді не російські, а були вкрадені у орендодавців літаків після вторгнення, зазначає видання.

Попри такі проблеми, росія вимагає поновлення прямих рейсів до США в межах будь-якої угоди про припинення бойових дій. Такий крок має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту", заявив 11 квітня міністр закордонних справ росії сергій лавров. "Американці розглядали це, [але] поки ми не побачили жодних кроків у відповідь", - сказав російський міністр.

Bloomberg: росія на переговорах із США просить купити літаки Boeing за рахунок заморожених активів16.04.25, 14:49 • 6206 переглядiв

Поки що адміністрація Трампа не зняла жодних санкцій з Росії, але деякі сигнали дають кремлю надію, зазначає видання.

"Будь-які спроби послабити обмеження для американських і російських авіакомпаній посилять тиск з метою добитися аналогічних кроків з боку європейських перевізників. Останні давно скаржилися на додаткові витрати, пов'язані з обходом величезного повітряного простору росії під час польотів до Азії, що надало перевагу китайським авіакомпаніям", - ідеться у публікації.

Незважаючи на ці конкурентні побоювання, Брюссель, як вказано, "побоюється розпочинати переговори з москвою про доступ до свого повітряного простору, частково через небезпеку російського неба".

"Представник Єврокомісії назвав безпеку російського повітряного простору "проблематичною", пославшись на різдвяну катастрофу рейсу Azerbaijan Airlines - нібито після того, як його вразила російська ракета протиповітряної оборони - що змусило EASA порадити авіакомпаніям уникати всієї західної росії", - вказує видання, додавши, що путін вибачився за аварію, але не сказав, що росія винна.

США пропонують послабити санкції проти росії в мирній пропозиції щодо війни рф проти України - Bloomberg18.04.25, 16:35 • 9228 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Боїнг
Європейська комісія
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,326.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,597.79