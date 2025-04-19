рф прагне змусити США скасувати авіаційні санкції у межах угоди про припинення вогню, але наштовхується на опір ЄС - Politico

москва лобіює відкриття США свого неба для російських авіакомпаній у межах угоди про припинення вогню з Україною. Але в цій схемі є велика проблема - ЄС не зацікавлений, і без Європи "на борту" російським перевізникам нелегко буде літати до США, повідомляє Politico, пише УНН.

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"По-перше, санкції ЄС проти росії стоять твердо, що включає заборону на польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі ЄС", - заявив представник Європейської комісії, який говорив на умовах анонімності.

Окрім політичних рішень щодо санкцій представник ЄС також вказав на "серйозні безпекові проблеми", пов'язані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки "невідомо, чи підтримувалися російські авіаперевізники та служби повітряного руху належним чином протягом останніх трьох років, що ставить під серйозне питання льотну придатність".

З практичної точки зору, як вказано, відкриття європейського неба для російських авіакомпаній, таких як національний перевізник "Аерофлот", також поклало б величезне навантаження на Агентство з безпеки польотів ЄС (EASA).



Крім проблем безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, ніколи більше не зможуть приземлитися в Європі, оскільки вони насправді не російські, а були вкрадені у орендодавців літаків після вторгнення, зазначає видання.

Попри такі проблеми, росія вимагає поновлення прямих рейсів до США в межах будь-якої угоди про припинення бойових дій. Такий крок має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту", заявив 11 квітня міністр закордонних справ росії сергій лавров. "Американці розглядали це, [але] поки ми не побачили жодних кроків у відповідь", - сказав російський міністр.

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Поки що адміністрація Трампа не зняла жодних санкцій з Росії, але деякі сигнали дають кремлю надію, зазначає видання.

"Будь-які спроби послабити обмеження для американських і російських авіакомпаній посилять тиск з метою добитися аналогічних кроків з боку європейських перевізників. Останні давно скаржилися на додаткові витрати, пов'язані з обходом величезного повітряного простору росії під час польотів до Азії, що надало перевагу китайським авіакомпаніям", - ідеться у публікації.

Незважаючи на ці конкурентні побоювання, Брюссель, як вказано, "побоюється розпочинати переговори з москвою про доступ до свого повітряного простору, частково через небезпеку російського неба".

"Представник Єврокомісії назвав безпеку російського повітряного простору "проблематичною", пославшись на різдвяну катастрофу рейсу Azerbaijan Airlines - нібито після того, як його вразила російська ракета протиповітряної оборони - що змусило EASA порадити авіакомпаніям уникати всієї західної росії", - вказує видання, додавши, що путін вибачився за аварію, але не сказав, що росія винна.

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