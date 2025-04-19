москва лоббирует открытие США своего неба для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной. Но в этой схеме есть большая проблема - ЕС не заинтересован, и без Европы "на борту" российским перевозчикам нелегко будет летать в США, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Во-первых, санкции ЕС против россии стоят твердо, что включает запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС", - заявил представитель Европейской комиссии, который говорил на условиях анонимности.

Помимо политических решений относительно санкций представитель ЕС также указал на "серьезные проблемы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку "неизвестно, поддерживались ли российские авиаперевозчики и службы воздушного движения должным образом в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную пригодность".

С практической точки зрения, как указано, открытие европейского неба для российских авиакомпаний, таких как национальный перевозчик "Аэрофлот", также возложило бы огромную нагрузку на Агентство по безопасности полетов ЕС (EASA).



Кроме проблем безопасности и сертификации, многие российские самолеты, возможно, никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у арендодателей самолетов после вторжения, отмечает издание.

Несмотря на такие проблемы, россия требует возобновления прямых рейсов в США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий. Такой шаг должен стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота", заявил 11 апреля министр иностранных дел россии сергей лавров. "Американцы рассматривали это, [но] пока мы не увидели никаких ответных шагов", - сказал российский министр.

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Пока что администрация Трампа не сняла никаких санкций с россии, но некоторые сигналы дают кремлю надежду, отмечает издание.

"Любые попытки ослабить ограничения для американских и российских авиакомпаний усилят давление с целью добиться аналогичных шагов со стороны европейских перевозчиков. Последние давно жаловались на дополнительные расходы, связанные с обходом огромного воздушного пространства россии во время полетов в Азию, что дало преимущество китайским авиакомпаниям", - говорится в публикации.

Несмотря на эти конкурентные опасения, Брюссель, как указано, "опасается начинать переговоры с москвой о доступе к своему воздушному пространству, отчасти из-за опасности российского неба".

"Представитель Еврокомиссии назвал безопасность российского воздушного пространства "проблематичной", сославшись на рождественскую катастрофу рейса Azerbaijan Airlines - якобы после того, как его поразила российская ракета противовоздушной обороны - что заставило EASA посоветовать авиакомпаниям избегать всей западной россии", - указывает издание, добавив, что путин извинился за аварию, но не сказал, что россия виновата.

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