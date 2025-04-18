США предлагают ослабить санкции против россии в мирном предложении по войне рф против Украины - Bloomberg

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между россией и Украиной, включая описание условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против москвы в случае длительного прекращения огня, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

США предоставили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между россией и Украиной, включая план условий прекращения боевых действий и ослабления санкций против москвы в случае длительного прекращения огня - говорится в публикации.

Этот шаг был сделан даже несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио в пятницу заявил, что администрация Трампа готова "отойти" от своих мирных усилий, если не достигнет быстрого прогресса, отмечает издание.

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Риме в пятницу, что он "оптимистично" оценивает шансы на завершение войны.

США настроены оптимистично по поводу окончания войны в Украине - Венс

"Контуры плана США были обнародованы на встречах в Париже в четверг", по словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

"Это предложение фактически заморозит войну, и украинские территории, которые сейчас оккупированы россией, останутся под контролем москвы", заявили люди. "Стремление Киева присоединиться к НАТО также не будут рассматриваться", - пишет издание. Люди отказались предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

Парижские переговоры включали встречу президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, а также обсуждение между Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Официальные лица США заявили, что хотят достичь полного прекращения огня в течение нескольких недель, сообщал ранее Bloomberg. Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои обсуждения.

США заявили европейцам о стремлении обеспечить полное прекращение огня в Украине "в течение нескольких недель" - Bloomberg

Один из официальных лиц сказал, что "планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими". Чиновники подчеркнули, что "переговоры будут спорными, если кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения того, чтобы любое соглашение сохранялось, имеет важное значение".

В пятницу Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются "незаконным желанием" со стороны Украины, но переговорщики пока что не дошли до такого уровня конкретики.

"Каждая суверенная страна на Земле имеет право защищать себя. Украина будет иметь право защищать себя и заключать любые соглашения, которые она захочет заключить на двусторонней основе с разными странами", - сказал он.

Европейские официальные лица назвали парижские встречи конструктивными и позитивными. Дискуссии ознаменовали собой последнюю попытку Европы повлиять на результат, указывает издание.

Покидая Париж, Рубио сказал журналистам, что он надеется, что Великобритания, Франция и Германия смогут помочь "продвинуть мяч" к решению, но также предположил, что терпение США в отношении их посреднических усилий исчерпывается.

"Мы не собираемся продолжать эти усилия неделями и месяцами, - сказал Рубио. - Нам нужно очень быстро определиться сейчас, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это в ближайшие несколько недель. Если да, мы справимся. Если нет, то у нас другие приоритеты".

"Снятие санкций, пока россия продолжает оккупировать большие территории Украины, может оказаться проблематичным для нескольких союзников Киева. Отмена ограничений Европейского Союза, включая размораживание обездвиженных активов, требует поддержки всех государств-членов", - отмечает издание.