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The Guardian

The New York Times

США пропонують послабити санкції проти росії в мирній пропозиції щодо війни рф проти України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 6780 перегляди

США представили союзникам пропозиції мирної угоди між Україною та росією. План передбачає припинення вогню та можливе послаблення санкцій проти москви в разі тривалого перемир'я.

США пропонують послабити санкції проти росії в мирній пропозиції щодо війни рф проти України - Bloomberg

США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між росією та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і послаблення санкцій проти москви в разі тривалого припинення вогню, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між росією та Україною, включаючи план умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти москви у разі тривалого припинення вогню

- ідеться у публікації.

Цей крок було зроблено навіть попри те, що держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю заявив, що адміністрація Трампа готова "відійти" від своїх мирних зусиль, якщо не досягне швидкого прогресу, зазначає видання.

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо18.04.25, 10:43 • 52631 перегляд

Проте віце-президент США Джей Ді Венс заявив у Римі у п'ятницю, що він "оптимістично" оцінює шанси на завершення війни.

США налаштовані оптимістично щодо закінчення війни в Україні - Венс 18.04.25, 15:35 • 7294 перегляди

"Контури плану США були оприлюднені на зустрічах у Парижі у четвер", за словами європейських чиновників, знайомих із цим питанням.

"Ця пропозиція фактично заморозить війну, і українські території, які зараз окуповані росією, залишаться під контролем москви", заявили люди. "Прагнення Києва приєднатися до НАТО також не будуть розглядатися", - пише видання. Люди відмовилися надати додаткові подробиці, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

Паризькі переговори включали зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та спецпредставника США Стіва Віткоффа, а також обговорення між Рубіо та радниками з національної безпеки та переговорниками з Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

Офіційні особи США заявили, що хочуть досягти повного припинення вогню протягом декількох тижнів, повідомляв раніше Bloomberg. Союзники знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоби продовжити свої обговорення.

США заявили європейцям про прагнення забезпечити повне припинення вогню в Україні "протягом кількох тижнів" - Bloomberg18.04.25, 11:46 • 7018 переглядiв

Один з офіційних осіб сказав, що "плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не призведуть до остаточного врегулювання і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими". Чиновники наголосили, що "переговори будуть спірними, якщо кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки для забезпечення того, щоб будь-яка угода зберігалася, має важливе значення".

У п'ятницю Рубіо заявив, що гарантії безпеки не є "незаконним бажанням" з боку України, але переговорники поки що не дійшли до такого рівня конкретики.

"Кожна суверенна країна на Землі має право захищати себе. Україна матиме право захищати себе та укладати будь-які угоди, які вона захоче укласти на двосторонній основі з різними країнами", - сказав він.

Європейські офіційні особи назвали паризькі зустрічі конструктивними та позитивними. Дискусії ознаменували собою останню спробу Європи вплинути на результат, вказує видання.

Залишаючи Париж, Рубіо сказав журналістам, що він сподівається, що Велика Британія, Франція та Німеччина зможуть допомогти "просунути м'яч" до вирішення, але також припустив, що терпіння США щодо їхніх посередницьких зусиль вичерпується.

"Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями, - сказав Рубіо. - Нам потрібно дуже швидко визначитися зараз, і я говорю про кілька днів, чи це можливо в найближчі кілька тижнів. Якщо так, ми впораємося. Якщо ні, то у нас інші пріоритети".

"Зняття санкцій, поки росія продовжує окупувати великі території України, може виявитися проблематичним для кількох союзників Києва. Скасування обмежень Європейського Союзу, включаючи розморожування знерухомлених активів, потребує підтримки всіх держав-членів", - зауважує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Париж
Франція
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