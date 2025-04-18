США налаштовані оптимістично щодо закінчення війни в Україні - Венс

Сполучені Штати оптимістично налаштовані на те, що можуть покласти край війні між росією та Україною. Про це заявив віце-президент Дж. Д. Венс у п'ятницю, коли він зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні вдруге за 24 години, передає УНН з посиланням на Reuters.

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Венс бачив Мелоні у Вашингтоні в четвер, і з тих пір вони обидва вилетіли до італійської столиці перед великодніми святами.

Я хочу поінформувати прем'єр-міністра про деякі переговори між росією та Україною... навіть за останні 24 години ми думаємо, що у нас є кілька цікавих речей, про які можна повідомити - сказав Венс журналістам, які сиділи поруч з Мелоні.

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Оскільки йдуть переговори, я не буду їх передбачати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні - додав він.

Додамо

Кількома годинами раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп відмовиться від спроб посередництва в мирній угоді між росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде явних ознак того, що угоди може бути досягнуто.

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо