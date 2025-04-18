США налаштовані оптимістично щодо закінчення війни в Україні - Венс

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 10833 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

13:41 • 25555 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

13:23 • 45239 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 50865 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 89782 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 83885 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 138626 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 52629 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 126201 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 81511 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
2.8м/с
32%
751 мм
Популярнi новини

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 124731 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52539 перегляди

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня

18 квітня, 09:36 • 56433 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38435 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61078 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 10883 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61638 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 125278 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 138649 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 126221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

15:22 • 9612 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

13:58 • 12409 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

13:19 • 13621 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38798 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52890 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

США налаштовані оптимістично щодо закінчення війни в Україні - Венс

Київ • УНН

 • 7256 перегляди

Віце-президент США заявив про наявність цікавих новин у переговорах між росією та Україною. Раніше держсекретар Рубіо зазначив, що США припинять спроби, якщо не буде прогресу.

США налаштовані оптимістично щодо закінчення війни в Україні - Венс

Сполучені Штати оптимістично налаштовані на те, що можуть покласти край війні між росією та Україною. Про це заявив віце-президент Дж. Д. Венс у п'ятницю, коли він зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні вдруге за 24 години, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Венс бачив Мелоні у Вашингтоні в четвер, і з тих пір вони обидва вилетіли до італійської столиці перед великодніми святами.

Я хочу поінформувати прем'єр-міністра про деякі переговори між росією та Україною... навіть за останні 24 години ми думаємо, що у нас є кілька цікавих речей, про які можна повідомити 

- сказав Венс журналістам, які сиділи поруч з Мелоні.

"Трамп чітко заявив: настав час припинити війну": Рубіо прокоментував зустріч у Парижі18.04.2025, 09:28 • 4406 переглядiв

Оскільки йдуть переговори, я не буду їх передбачати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні 

- додав він.

Додамо

Кількома годинами раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп відмовиться від спроб посередництва в мирній угоді між росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде явних ознак того, що угоди може бути досягнуто.

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо18.04.2025, 10:43 • 52589 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,475.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.09