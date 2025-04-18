"Трамп чітко заявив: настав час припинити війну": Рубіо прокоментував зустріч у Парижі
Київ • УНН
У Парижі відбулися переговори щодо припинення вогню за участі делегацій України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США. Подробиці розповів голова Держдепу США Марко Рубіо.
У Парижі делегація США зустрілася з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та України для обговорення шляхів досягнення сталого миру на тлі того, як президент США Дональд Трамп чітко заявив, що саме час для припинення російсько-української війни. Про це написав у соцмережі Х державний секретар США Марко Рубіо, передає УНН.
Президент Трамп чітко заявив: настав час припинити війну між росією та Україною. Сьогодні в Парижі Стів Віткофф, Кіт Келлог і я зустрілися з лідерами з Франції, Великої Британії, Німеччини та України, щоб поговорити про те, як ми можемо зупинити вбивства та досягти справедливого та сталого миру
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Делегація США, куди увійшли Рубіо, спецпосланці Кіт Келлог і Стів Віткофф, зустрілась в Парижі з президентом Франції Еманнуелем Макроном, керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністрами оборони і закордонних справ України Рустемом Умєровим і Андрієм Сибігою відповідно у п’ятницю, 18 квітня. Також на зустрічі були присутні представники Німеччини і Великої Британії.
Нагадаємо
В Парижі відбулись переговори щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України. Обговорили залучення багатонаціонального контингенту та розбудову безпекової архітектури.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі розповів подробиці зустрічі у Парижі. Сторони обговорили повернення примусово переміщених до росії українських дітей, а також звільнення військовополонених і цивільних заручників.