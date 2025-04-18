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"Трамп чётко заявил: пришло время прекратить войну": Рубио прокомментировал встречу в Париже

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

В Париже состоялись переговоры о прекращении огня с участием делегаций Украины, Франции, Германии, Великобритании и США. Подробности рассказал глава Госдепа США Марко Рубио.

"Трамп чётко заявил: пришло время прекратить войну": Рубио прокомментировал встречу в Париже

В Париже делегация США встретилась с лидерами из Франции, Германии, Великобритании и Украины для обсуждения путей достижения устойчивого мира на фоне того, как президент США Дональд Трамп четко заявил, что пора прекратить российско-украинскую войну. Об этом написал в соцсети Х государственный секретарь США Марко Рубио, передает УНН.

Президент Трамп четко заявил: пора прекратить войну между россией и Украиной. Сегодня в Париже Стив Уиткофф, Кит Келлог и я встретились с лидерами из Франции, Великобритании, Германии и Украины, чтобы поговорить о том, как мы можем остановить убийства и достичь справедливого и устойчивого мира

- написал Рубио.

Детали

Делегация США, куда вошли Рубио, спецпосланники Кит Келлог и Стив Уиткофф, встретилась в Париже с президентом Франции Эманнуэлем Макроном, руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министрами обороны и иностранных дел Украины Рустемом Умеровым и Андреем Сибигой соответственно в пятницу, 18 апреля. Также на встрече присутствовали представители Германии и Великобритании.

Напомним

В Париже состоялись переговоры о прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины. Обсудили привлечение многонационального контингента и развитие архитектуры безопасности.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал подробности встречи в Париже. Стороны обсудили возвращение принудительно перемещенных в россию украинских детей, а также освобождение военнопленных и гражданских заложников.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
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