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Зустріч з "коаліцією охочих" у Парижі: Єрмак розкрив подробиці домовленостей

Київ • УНН

 • 4000 перегляди

У Парижі пройшли переговори делегацій України, США та країн коаліції. Обговорювали припинення вогню, гарантії безпеки та повернення українських дітей.

Зустріч з "коаліцією охочих" у Парижі: Єрмак розкрив подробиці домовленостей

У Парижі відбулися зустрічі делегацій України, Сполучених Штатів Америки, а також представників країн-учасниць "коаліції охочих". Учасники зустрічей обговорювали припинення вогню та майбутні практичні кроки на шляху до миру в Україні. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Голова Офісу президента України підсумував низку зустрічей у Парижі у четвер, 17 квітня. Він зауважив, що на столі переговорів багато варіантів. Україна разом з партнерами працює для того, щоб створити комплекс найсучасніших та найефективніших гарантій безпеки. 

У Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн – учасниць коаліції охочих.Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, міністром оборони Рустемом Умєровим провели низку зустрічей. Зокрема, відбулися двосторонні переговори делегації України з делегацією США у складі державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставників Президента Сполучених Штатів Стівена Віткоффа та Кіта Келлога.Ми наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді

- йдеться у дописі керівника Офісу Президента України.

Також керівник Андрій Єрмак повідомив, що Україна погодилася, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялася думками щодо практичної реалізації цього етапу.

Сторони обговорили повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників, домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль.

Такі заходи зі зміцнення довіри є важливими елементами для початку мирного процесу

- зазначив Єрмак.

"Ми також обговорили наступні кроки й домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль", - додав він.

Нагадаємо

В Парижі відбулись переговори щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України. Обговорили залучення багатонаціонального контингенту та розбудову безпекової архітектури.

Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні17.04.25, 20:43 • 10229 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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