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Встреча с "коалицией желающих" в Париже: Ермак раскрыл подробности договоренностей

Киев • УНН

 • 720 просмотра

В Париже прошли переговоры делегаций Украины, США и стран коалиции. Обсуждали прекращение огня, гарантии безопасности и возвращение украинских детей.

Встреча с "коалицией желающих" в Париже: Ермак раскрыл подробности договоренностей

В Париже состоялись встречи делегаций Украины, Соединенных Штатов Америки, а также представителей стран-участниц "коалиции желающих". Участники встреч обсуждали прекращение огня и будущие практические шаги на пути к миру в Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Глава Офиса президента Украины подытожил ряд встреч в Париже в четверг, 17 апреля. Он отметил, что на столе переговоров много вариантов. Украина вместе с партнерами работает для того, чтобы создать комплекс самых современных и эффективных гарантий безопасности. 

В Париже состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран – участниц коалиции желающих. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым провели ряд встреч. В частности, состоялись двусторонние переговоры делегации Украины с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителей Президента Соединенных Штатов Стивена Виткоффа и Кита Келлога. Мы отметили приверженность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно скорее. В который раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде

- говорится в сообщении руководителя Офиса Президента Украины.

Также руководитель Андрей Ермак сообщил, что Украина согласилась, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялась мнениями относительно практической реализации этого этапа.

Стороны обсудили возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников, договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий.

Такие меры по укреплению доверия являются важными элементами для начала мирного процесса

- отметил Ермак.

"Мы также обсудили следующие шаги и договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий", - добавил он.

Напомним

В Париже состоялись переговоры о прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины. Обсудили привлечение многонационального контингента и развитие архитектуры безопасности.

Келлог назвал "очень продуктивными" встречи в Париже по завершению войны в Украине17.04.25, 20:43 • 5478 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Рустем Умєров
Марко Рубио
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