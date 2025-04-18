США настроены оптимистично по поводу окончания войны в Украине - Венс

Соединенные Штаты оптимистично настроены на то, что могут положить конец войне между россией и Украиной. Об этом заявил вице-президент Дж. Д. Венс в пятницу, когда он встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони во второй раз за 24 часа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Венс видел Мелони в Вашингтоне в четверг, и с тех пор они оба вылетели в итальянскую столицу перед пасхальными праздниками.

Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между россией и Украиной... даже за последние 24 часа мы думаем, что у нас есть несколько интересных вещей, о которых можно сообщить

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Поскольку идут переговоры, я не буду их предвосхищать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне