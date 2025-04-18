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США настроены оптимистично по поводу окончания войны в Украине - Венс

Киев • УНН

 • 4890 просмотра

Вице-президент США заявил о наличии интересных новостей в переговорах между россией и Украиной. Ранее госсекретарь Рубио отметил, что США прекратят попытки, если не будет прогресса.

США настроены оптимистично по поводу окончания войны в Украине - Венс

Соединенные Штаты оптимистично настроены на то, что могут положить конец войне между россией и Украиной. Об этом заявил вице-президент Дж. Д. Венс в пятницу, когда он встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони во второй раз за 24 часа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Венс видел Мелони в Вашингтоне в четверг, и с тех пор они оба вылетели в итальянскую столицу перед пасхальными праздниками.

Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между россией и Украиной... даже за последние 24 часа мы думаем, что у нас есть несколько интересных вещей, о которых можно сообщить 

- сказал Вэнс журналистам, сидевшим рядом с Мелони.

"Трамп чётко заявил: пришло время прекратить войну": Рубио прокомментировал встречу в Париже18.04.2025, 09:28 • 3848 просмотров

Поскольку идут переговоры, я не буду их предвосхищать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне 

- добавил он.

Добавим

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от попыток посредничества в мирном соглашении между россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио18.04.2025, 10:43 • 44120 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Джорджия Мелони
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