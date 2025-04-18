США заявили європейцям про прагнення забезпечити повне припинення вогню в Україні "протягом кількох тижнів" - Bloomberg

На зустрічі з європейцями в Парижі американські чиновники заявили, що хочуть досягти повного припинення вогню в Україні "протягом кількох тижнів", з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

На зустрічі з європейцями в Парижі офіційні особи США заявили, що вони хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів, що є частиною нового поштовху до припинення бойових дій у трирічній війні росії - пише видання з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Дискусії в четвер, які включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом і в яких взяли участь українські офіційні особи, як повідомляється з посиланням на джерела, "були зосереджені в основному на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню і тривалого миру". Учасники сказали офіційним особам США, що вони "повністю підтримують головну мету президента Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни", вказує видання.

Офіційні особи США зазначили, що "скоро очікують значного прогресу, і учасники зустрічі в четвер погодилися працювати у цьому напрямі", повідомили люди.

Радники з національної безпеки та учасники переговорів з Німеччини, Франції, США та Великої Британії знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити свої дискусії, що пройшли у французькій столиці, повідомили в Єлисейському палаці.

Паризька зустріч ознаменувала останню спробу Європи вплинути на результат переговорів, пише видання.

Європейські чиновники "хотіли знати, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо вона не досягне прогресу від путіна, і вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо москви, у тому числі через "широкомасштабний" пакет санкцій, про який Трамп раніше сигналізував, що він розглядає", сказав інший високопоставлений чиновник.

Зустрічі у четвер, на яких також був радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Павелл, були побудовані на зусиллях Франції та Великої Британії щодо формування повоєнних "сил запевнення" в Україні, заявив Єлисейський палац.

Офіційні особи в Парижі та Лондоні сподіваються, що план продемонструє, що Європа серйозно налаштована виділити власні ресурси на післявоєнне майбутнє України, і переконає Трампа взяти на себе зобов’язання гарантувати безпеку для України, повідомляло Bloomberg минулого тижня.

У зустрічах у Парижі також брали участь перший помічник Зеленського Андрій Єрмак, міністри оборони Рустем Умєров і міністри закордонних справ Андрій Сибіга та інші офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Ми працюємо над критичними питаннями для безпеки України та всієї Європи", - написав Єрмак на X раніше в четвер.

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